Sánchez achaca la ola de incendios a "una política de prevención claramente insuficiente" y anuncia una agencia estatal de emergencias

Entre líneas El presidente del Gobierno ha anunciado un decálogo de medidas que llevará al Consejo de Ministros en su propuesta de un pacto de Estado contra la Emergencia Climática. Ha prometido más fondos, la descentralización de las competencias y una mejor coordinación.

"La oleada de incendios no es fruto de la casualidad ni de una trama pirómana". Así de contundente se ha mostrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el arranque del curso político. El presidente del Ejecutivo, que ha cifrado en 330.000 hectáreas, "seis veces el tamaño de Ibiza", el terreno calcinado en el mes de agosto, ha reconocido que la política de prevención de incendios "ha sido claramente insuficiente", al analizar las causas de los fuegos.

Durante el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', Sánchez también ha señalado como causas "una gestión del territorio también inadecuada" y una emergencia climática que ha convertido los incendios en "cada vez más virulentos".

Tras "la peor ola de incendios de nuestra historia reciente", el Gobierno, ha dicho, tiene "tres prioridades claras": "extinguir los incendios aún activos, transferir las ayudas y hacer lo que haga falta para que esta tragedia no vuelva a repetirse".

Así, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, "una hoja de ruta" con diez compromisos entre los que destaca un aumento de los medios para la lucha contra los incendios forestales y su mantenimiento durante los 365 días del año.

"Mañana en Consejo de Ministros vamos a aprobar esa hoja de ruta", ha avanzado Sánchez en un acto en el que ha estado arropado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Entre los diez compromisos destacados por el jefe del Ejecutivo se encuentra también la creación de fondos con recursos permanentes que sirvan para la reconstrucción, la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil, el despliegue de una Estrategia Nacional de Resiliencia Hidráulica; la adaptación de la legislación y el territorio a unas temperaturas más severas; la creación, desde la público, de una amplia red de refugios climáticos; el reconocimiento y potenciación del papel del mundo rural; y la instauración de una cultura cívica de prevención ante emergencias.