Una publicación de Lewis Hamilton en sus historias de Instagram ha desatado la polémica. El inglés compartió un vídeo de Bill Gates hablando sobre el coronavirus y desmintiendo algunos bulos en el que se le tachaba de "mentiroso".

En este vídeo, acompañado por la frase "recuerdo cuando dije mi primera mentira", Gates aseguraba que él nunca había advertido que cientos de miles de personas podrían morir por coronavirus.

El piloto inglés ha recibido muchas críticas en las últimas horas, sobre todo a través de Twitter, donde ha sido TT durante todo este lunes. "No entiendo estas publicaciones de Hamilton y creo que no tienen nada que ver con su papel como deportista", escribía un usuario.

Y Hamilton ha reaccionado posteriormente, en un mensaje en el que ha aclarado que "no había visto el comentario adjunto del vídeo". "Es 100% mi culpa", ha reconocido.

"También quiero dejar claro que no estoy en contra de la vacuna, no tengo duda de que será importante en la lucha contra el covid-19 y confío en este desarrollo para ayudar a salvar vidas. De todos modos, tras ver el vídeo, sentí que mostraba que todavía hay mucha incertidumbre sobre los efectos secundarios y sobre cómo se va a financiar. Puede que no siempre haga bien mis publicaciones, soy humano y aprendo cada día. Os envío optimismo", ha escrito.