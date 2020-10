Lewis Hamilton solo tiene prisa en la pista. El inglés de Mercedes no tiene contrato para correr en la Fórmula 1 en 2021 al terminar su vinculación con Mercedes este año, pero define su renovación con los alemanes como una mera "formalidad".

"No hemos hablado mucho sobre eso. Algún día nos tendremos que sentar y tener esa conversación, pero ahora mismo no es prioritario. Solo estoy centrado en mi trabajo, ésa es mi prioridad. Mi renovación es una formalidad", cuenta.

Con todo, Lewis no se ve en otro lugar que no sea en Mercedes... y tampoco se ve aún lejos de la Fórmula 1.

"Aún no hemos terminado. Hemos logrado muchas cosas juntos, pero aún no hemos acabado. Algún día, Toto Wolff y yo nos sentaremos y hablaremos de lo que hay delante. Yo no he hablado con nadie más, y no pienso hacerlo. Siempre hemos sido claros", cuenta Lewis.

Hamilton sabe que, de seguir en Mercedes en 2021, tiene a tiro ser el piloto con más Mundiales en la historia de la F1. Las reglas y los coches van a ser prácticamente los mismos y ya en este 2020 parece no tener rival ni siquiera en su mimso equipo.

"La cuestión ahora es si quiero seguir tres años, que siempre que hemos hablado lo hemos hecho sobre esa base. Ahora, el momento es diferente. Nos encaminamos hacia una nueva era en 2022", sabe Hamilton.

Este año, es líder del Mundial con 230 puntos, y saca 69 a Valtteri Bottas. Más lejos aún está Max Verstappen, que suma 147.

Por tanto, en este 2020, Hamilton puede igualar a Michael Schumacher en número de títulos. El alemán logró siete, sumando los conquistados en Benetton y en Ferrari.

