Trasladan al hospital a un bebé de dos meses retenido en un centro del ICE y piden su liberación

Los detalles Juan Nicolás es el niño con menos edad encerrado en un centro del ICE. En total, lleva un mes, la mitad de su vida, en esta situación. Desde hace unos días arrastra problemas respiratorios, por lo que piden su liberación y la de su madre.

Juan Nicolás, un bebé de dos meses, ha estado más de tres semanas retenido en un centro del ICE en Texas, lo que ha afectado gravemente su salud. Ha sido hospitalizado debido a problemas respiratorios. Su madre, preocupada por su empeoramiento nocturno, ha denunciado la situación. El congresista demócrata Joaquín Castro ha exigido su liberación, destacando que el bebé está constantemente enfermo y que no hay médicos disponibles en el centro durante la madrugada. Juan Nicolás, el niño más pequeño del centro, es uno de los 1.700 menores que han pasado por esta instalación, enfrentando condiciones inadecuadas.

Con ese chupete azul, que le cubre casi toda la cara, la madre de Juan Nicolás nos lo enseña para denunciar su situación. "Me dan mucho miedo las madrugadas", ha confesado, señalando que es por la noche cuando la salud de su bebé empeora.

Joaquín Castro, congresista demócrata en Texas, ha exigido la liberación de ambos. "Está constantemente enfermo. Está vomitando y tiene problemas respiratorios", ha señalado.

El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, ha visitado este centro de detención del ICE en Dilley en el que ambos llevan casi un mes. "No pudieron llevarlo a ver a un médico porque a esas horas de la madrugada no hay médicos en Dilley", ha explicado.

Según la cadena Univisión, el bebé ha tenido que ser trasladado al hospital. Juan Nicolás lleva casi la mitad de su corta vida encerrado. Es el niño más pequeño del centro. "Este bebé es muy vulnerable. Mi oficina está presionando al ICE para que lo liberen a él y a su madre", ha destacado Joaquín Castro.

Juan Nicolás es uno de los 1.700 niños que, según el medio ProPublica, han pasado por esta cárcel de Texas. A través de una serie de cartas, algunos de ellos denuncian las malas condiciones a las que son sometidos

Niños y niñas que no deberían estar en la cárcel por la xenofobia y el racismo institucional perpetrados por Donald Trump.

