Pierre Gasly pronostica el caos en la salida de Australia: "Aconsejo a la gente que lo vea"

El piloto de Alpine cree que puede pasar de todo con ese formato de salida y en Australia, el primer Gran Premio, podría ser el caos.

Estas nuevas normas de la Fórmula 1 tienen un punto que podría llegar incluso a ser problemático: las salidas. Cambia la metodología por completo y en el Gran Premio de Australia, en la primera cita de la temporada, se podría venir el caos más absoluto en la parrilla.

Así lo ha pronosticado Pierre Gasly, de Alpine, en declaraciones a 'Motorsport': "Te aconsejo que te sientes frente al televisor para ver la salida en Australia porque podría ser una carrera que todos recuerden. Podría ser una de esos que todo el mundo recuerda".

¿Son más difíciles estas salidas que las de la normativa anterior? "Ya lo veremos, yo tampoco estoy muy seguro. Pero sí, sin duda va a ser más complicado de lo que solía ser".

"Pero eso es solo una parte de la lista, entre muchas otras situaciones que pueden no ser fáciles. Por eso creo que en Australia, la fiabilidad y llegar al final de la carrera serán el reto número uno y la prioridad número uno. Y por sencillo que parezca, porque no es algo que hubiéramos dicho en el pasado con los coches anteriores, estos coches son extremadamente complejos", explica el piloto francés.

Insiste en la dificultad de las salidas: "Creo que vamos a ver muchas más dificultades en las salidas y muchas más diferencias en comparación con años anteriores, en los que la peor salida era perder una o dos posiciones en la parrilla; ahora se puede perder todo".

Los pilotos están practicando esas salidas en los test de Bahréin. Y se están viendo muchos problemas. Se necesita revolucionar mucho el coche para alcanzar el punto ideal de la salida. Y eso podría suponer un problemas para los coches que clasifiquen en las últimas posiciones al tener menos tiempo.