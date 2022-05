Desde Santa Devota hasta la salida de Portier: ocho curvas tardó Nicholas Latifi en dejar pasar a Carlos Sainz después de que el piloto madrileño saliese de boxes y tuviera que levantar para dejar pasar al de Williams en la subida del casino.

"Quitad a este tío del medio", gritó el piloto de Ferrari por radio a su ingeniero. Según el '55', el canadiense le 'robó' dos segundos que le hubieran dado la victoria sobre 'Checo' Pérez.

El mexicano cruzó la línea de meta un segundo y una décima antes que Carlos, consumando su primera victoria en el Principado.

"Es agridulce, sobre todo porque yo estaba liderando la carrera antes de la parada. Tras la parada tuve una out-lap horrible tras un coche doblado. Me costó un par de segundos de tiempo de carrera, que fueron suficientes para que Checo me adelantara", señaló el ex de McLaren tras la carrera.

"Perdimos la oportunidad de liderar. Es duro porque la victoria estaba ahí para conseguirla, pero di todo de mí y volveremos más fuertes como equipo", añadió.

Se le escapó su primera victoria en Fórmula 1, pero seguro que no tardará en llegar. A Sainz se le vio mucho más cómodo al volante del Ferrari, leyó a la perfección la carrera, se negó a parar cuando no debía para ganar ventaja y solo Latifi, siempre en la diana, le separó del cajón más alto del podio.

Onboard footage of Sainz's outlap where he was stuck behind a lapped Latifi. Latifi ignored blue flags from Saint Devote until the exit of Portier. Ultimately cost Carlos the win.#F1 #MonacoGP #CarlosSainz #ScuderiaFerrari pic.twitter.com/DMPeZsO3ke