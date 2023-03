Buenas noticias para Aston Martin. Lance Stroll podría participar en el Gran Premio de Baréin de este fin de semana a pesar de su accidente en bicicleta de hace algunos días. No estuvo en los test en este mismo escenario, pero sí llegaría al debut.

Según ha informado 'Motorsport', el canadiense viaja a Baréin y allí serán los médicos de la FIA los que decidan si le dan el visto bueno para subirse al Aston Martin.

Stroll tuvo que pasar por el quirófano en Barcelona al fracturarse la muñeca en un accidente de bicicleta. Después viajó a Silverstone, donde en la fábrica del equipo ha estado trabajando en el simulador.

Se siente listo y por ello estará en Baréin. Será la FIA y la Fórmula 1 las que tomen una decisión final.

Aston Martin dio la oportunidad a Felipe Drugovich en los test y también se habló de la posibilidad de un regreso puntual de Sebastian Vettel. El equipo confirmó que había habido conversaciones, aunque no se dieron más detalles al respecto.

