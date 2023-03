Aston Martin ha sido la sensación de los test de pretemporada de Fórmula 1. El equipo que más ha progresado con respecto a la temporada pasada y el equipo que podría poner en problemas a los de arriba. Pero cuando le han preguntado a Charles Leclerc por sus opciones, ha preferido no aventurarse.

En declaraciones al podcast de la F1, 'Beyond The Grid', el monegasco se ha referido a las opciones del equipo de Fernando Alonso: "Creo que Mercedes estará en la lucha y durante el invierno, he escuchado grandes cosas sobre Aston Martin, pero todavía quedan muchas cosas por descubrir".

"Ellos han sido rápidos en los test, pero desconoces las cargas de gasolina, los modos de motor, no sabes mucho y es complicado hacer comentarios", dice el subcampeón de la temporada pasada.

Para él sería ideal un Mundial en el que varios equipos pudieran ser campeones: "Invitaría a todos los equipos a unirse a la lucha, me gustaría un Mundial en el que los diez equipos estuviesen ahí o al menos que puedan tener una oportunidad de ganar una carrera y estar muy igualados, como pasó en la Fórmula 2".

Sobre Ferrari, espera "fiabilidad y velocidad": "Esperamos que la fiabilidad sea mejor este año, pero habrá que esperar a verlo y con la estrategia, hemos analizado las malas carreras de 2022".

"Personalmente, quiero dar un paso al frente, llevar el coche al límite, pero también cometer menos errores. Tampoco quiero darle demasiada importancia a la buena racha de Red Bull", ha sentenciado Leclerc, cuyo estado de ánimo parece más pesimista que el de Carlos Sainz.