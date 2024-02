Aston Martin ha comenzado con buenas sensaciones. Desde que arrancó la primera sesión de pretemporada en Bahréin, Fernando Alonso estuvo entre los mejores tiempos junto a Charles Leclerc y a Max Verstappen. El AMR24 parecía sólido.

Su compañero, Lance Stroll, que saltará a pista en la sesión de tarde, se ha mostrado muy esperanzado. Esto ha dicho en 'Motorsport': "Tenemos muchas ideas para hacernos un equipo mucho más fuerte y estamos centrados en eso".

"Tuvimos algunas grandes herramientas que pusimos en juego cuando intentamos ser lo más fuertes posible, y pudimos luchar por grandes posiciones y conseguir resultados realmente buenos, así que ese es el enfoque, utilizar todo el potencial de la escudería", dice Stroll en la previa de Bahréin.

Sobre Red Bull, cree que es "sencillo" lo que tienen que hacer: "Es muy sencillo, sólo tenemos que construir un coche más rápido. Siendo serios, ellos han dominado el deporte desde que llegaron las nuevas reglas".

Todos son mensajes positivos en Aston Martin. Quieren que 2024 sea su temporada más importante en la Fórmula 1. El curso pasado, con Alonso como estrella, lograron ocho podios y se acercaron a las victorias en algunos escenarios.

