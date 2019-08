Kimi Raikkonen es uno de los pilotos icónicos de la Fórmula 1 del siglo XXI. El finlandés es de esos que haya por donde pisan marcan tendencia, y a sus maravillosa conversaciones por radio se unen declaraciones, a veces escasas, que siempre dejan algo que rascar. Y es que como 'Iceman' solo hay uno.

En el GP de Bélgica ha dejado su última maravilla: "Beber cerveza es posiblemente más seguro que hacer deporte. Normalmente si bebes, solo tienes resaca".

Y es que Kimi dice que se está haciendo "mayor": "Siempre dije que el deporte es la cosa más peligrosa que hay".

Sounds like Kimi is re-thinking how to spend his spare time in future 😆

Luckily for the Iceman, his muscle strain recovered in time for FP1 👍#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/7P3ikRyClJ