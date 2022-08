Jenson Button ha sido más que claro con las decisiones que la Fórmula 1 está tomando en relación al calendario del Mundial. Con Las Vegas prevista para 2023, y la duda de Sudáfrica, el inglés teme que se abuse de las pistas urbanas para dejar fuera a trazados míticos como, por ejemplo, Spa.

"Bélgica tiene que estar en el calendario. Si no lo está voy a cabrearme", dijo en el podcast 'WTF1'.

El inglés, campeón del mundo en 2009 con Brawn, ha lanzado además un aviso claro sobre eso: "Es uno de los mejores circuitos del mundo. Allí hay carreras increíbles, y a equipos y pilotos les apasiona ir".

"Tenemos que ser cuidadosos. La F1 es entretenimiento, lo sabemos, y se ha hecho muy famosa en EEUU, algo que es bueno, pero...", relata Button.

Y manda un mensaje: "Hay que asegurarse de mantener las carreras más emocionantes. De ir a las pistas que nos den grandes carreras para ver a los pilotos felices".

"Será mucho mejor eso, que estén en un buen lugar y que no piensen en por qué están allí. Que no piensen que no es divertido porque es demasiado estrecho", argumenta.

Button cree que se está haciendo bien, pero sigue pidiendo precaución con los trazados urbanos: "Me gusta esta mezcla, pero no se puede ir a todos los centros de todas las ciudades".

"Tanto por el trazado como por el país, así es como hay que elegir. Así se obtiene una buena fase de afición. Es importante que la carrera sea divertida, con peleas en la pista", sentencia.