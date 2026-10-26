Rajada sin precedentes de Fernando Alonso: "El nivel de los pilotos de atrás es muy bajo"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha señalado directamente a Albon después de que este echase por tierra la carrera del asturiano en Austin.

El Gran Premio de Estados Unidos, con Fernando Alonso partido desde la 13ª posición, pintaba muy bien para Aston Martin con la posibilidad real de puntuar.

Sin embargo, en la primera vuelta, Alex Albon se pasó de frenada en la curva 11, embistió al asturiano por el lateral de su Aston Martin y provocó unos daños en el suelo que lastraron la carrera del ovetense.

"El mayor problema fue el golpe de Alex en la curva 11. Perdíamos como medio segundo (por vuelta) o más. El coche estaba destrozado, vi en el parque cerrado que faltaba medio suelo. Así que no sé cómo pude seguir y cómo llegamos a ser algo competitivos. Si el coche hubiera estado de una pieza, probablemente los puntos eran una posibilidad grande. Porque llegamos a rodar 12º con medio coche…", señaló tras la carrera un Alonso que terminó 16º.

Ya en declaraciones a 'As', el bicampeón del mundo de Fórmula 1 se mostró muy crítico con el nivel de los pilotos de la parte baja de la parrilla, poniendo el ejemplo del compañero de Carlos Sainz.

"Cuando empiezas atrás sabes que hay estos riesgos. El nivel de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy bajo, como hemos visto con Alex. Así que tenemos que mejorar el coche para empezar algo más adelante", señaló.

"Podríamos haber sumado puntos hoy y quizás acercarnos en el campeonato de Constructores, pero se aseguraron de que no tuviéramos ninguna oportunidad", zanjó.