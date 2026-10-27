Una broma de Mbappé sobre un famoso meme desata el enfado de China, que rompe con LaLiga y retira patrocinios

La televisión estatal china y diversas empresas han mostrado su rechazo al francés después de que este se riera de comparaciones con "el dictador".

Durante una entrevista previa a la gala del Balón de Oro, a Kylian Mbappé le preguntaron por su 'meme' favorito y este hizo referencia a uno que se viene comentando desde hace meses: "el del dictador".

En concreto, el que pone su rostro en la cara de Mao Zedong: "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Pues bien, estas palabras no han gustado en el país asiático y tanto la televisión estatal china como diversas empresas han roto con Kylian.

Por un lado, desde la noche de este lunes, CCTV ha suspendido las retransmisiones de LaLiga y ha retirado todos los anuncios y vídeos relacionados con Mbappé.

Por otro, el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground ha informado a través de un comunicado publicado en la red social local Weibo de la decisión de retirar la imagen del galo de sus productos.

Las empresas muestran su "firme oposición" y "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales".

Cabe recordar que en China las sátiras sobre líderes del Partido Comunista Chino son delito de "difamación de héroes y mártires".