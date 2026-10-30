Carlos Sainz no está de acuerdo con Alonso: "Este es el año con el nivel más alto"

El piloto de Williams responde a las críticas de Fernando a la zona trasera de la parrilla y en concreto a Alex Albon.

Dijo Fernando Alonso después del Gran Premio de Estados Unidos que el nivel de la parte de atrás de la parrilla era muy bajo. Alex Albon le tocó y arruinó su carrera. Y entonces el asturiano cargó duramente contra el piloto de Williams.

Pero Carlos Sainz no está de acuerdo con su valoración: "Tengo a Alex en muy alta estima y es un tipo con el que disfruto compitiendo... nunca he tenido ningún mal momento con él".

"Diría que yo nunca había estado en el último tercio de la parrilla hasta este año. Es la primera vez en mi carrera que me encuentro luchando en la parte trasera de la zona media y, desde luego, no es agradable", dice el piloto español antes de que arranque el Gran Premio de México.

Cree que hay "talento" para que esos pilotos luchen por las posiciones importantes: "En mi opinión, ninguno de los que estamos en ese último tercio de la parrilla merecemos estar luchando por esas posiciones. Todos tenemos talento de sobra para luchar por podios, el top 5 o incluso victorias".

"Llevo 12 años en la parrilla y, si hay un año en el que creo que el nivel de talento es el más alto, creo que es este. No se me ocurre nadie que no esté a la altura de los estándares de la Fórmula 1, y todos los novatos que han llegado en los últimos años son bastante buenos", dice el de Williams.

Está claro que no coincide con la valoración de un Fernando Alonso que ha sido muy crítico con sus rivales en el tramo final de la parrilla de la Fórmula 1.

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