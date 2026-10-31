El duro discurso de Carlos Sainz: "Hace dos años dominé en México y ahora..."

El piloto español lo está pasando mal con Williams: "Hago fines de semana igual de buenos que aquel y lo máximo que consigo es un decimosexto".

Carlos Sainz está sufriendo este año. Su Williams ha pasado de la zona media a quedarse casi como último coche de la parrilla. Pero si echa la vista más hacia atrás, en 2024 se llevó la victoria en el Gran Premio de México con el Ferrari.

Por eso, en un tono nostálgico, Carlos ha lanzado este duro discurso sobre su momento en F1: "Es duro, no es fácil a nivel anímico saber que hace dos años dominé aquí un fin de semana contra los mejores pilotos del mundo y fui el mejor con, con diferencia, en ese gran premio. Y ahora mismo hago fines de semana igual de buenos que aquel y lo máximo que consigo es un decimosexto".

En 'AS', Carlos dice que es "duro" aceptar esta situación: "Es duro aceptarlo, pero estoy dispuesto a seguir así durante un plazo corto con tal de ver algo positivo en el largo plazo".

También la pérdida de competitividad de Williams en apenas unos meses: "El año pasado estábamos en una posición muy buena en Williams, parecía que la trayectoria era la correcta y este año nos hemos dado cuenta de que no íbamos en la trayectoria correcta".

"A la mayoría de pilotos les pones en un coche top y luchan por poles y victorias, porque creo que al final todos tenemos mucho talento", detalla el piloto español.

Fue decimoséptimo en los Libres 2, con su compañero Alex Albon por detrás, en la decimonovena posición. Muy malas noticias para los coches azules.

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