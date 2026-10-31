Carlos Alcaraz despacha a Medvedev y se cuela en la final de Viena

El tenista murciano gana en dos sets (6-4 y 7-6) y jugará la final este domingo para buscar su cuarto título de la temporada.

Carlos Alcaraz ya está en la final de Viena. Ha derrotado a Daniil Medvedev en dos sets: (6-4 y 7-6). Jugará este domingo por el cuarto título de la temporada contra Alexander Zverev o contra De Minaur, que disputarán la otra semifinal.

Otra vez Carlitos muy sólido. Así lleva todo el torneo. Con momentos de brillantez pero sobre todo sin cometer errores.

Es la victoria 37 de la temporada para él y está a un partido de su cuarto título del año tras Tokio, Doha y el Open de Australia.

Eligió Viena para coger ritmo después de tantos meses parado y de volver en la gira asiática. Y la decisión le está acompañando. Porque poco a poco está desplegando un tenis muy brillante.

Viena, que podría ser su cuarto título, es la preparación perfecta para el Masters de París, la Copa Davis y las ATP Finals.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido