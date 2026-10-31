Haas aparta a Esteban Ocon en México: "No haremos declaraciones"

El equipo Haas ha lanzado un comunicado anunciando que baja del asiento a Esteban Ocon para este fin de semana en México.

Haas ha tomado una decisión muy llamativa con Esteban Ocon. Después de los entrenamientos del viernes, no competirá más en el Gran Premio de México. Así lo ha comunicado la escudería estadounidense, cuya decisión se ha convertido en un bombazo.

Su lugar lo ocupará tanto en la clasificación como en la carrera el joven Ryo Hirakawa.

Este es el comunicado de Haas: "El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryo Hirakawa, sustituirá a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de México de este fin de semana, del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre. El piloto japonés formará equipo con su compañero Ollie Bearman en la última sesión de entrenamientos y en la clasificación del sábado, así como en el Gran Premio de 71 vueltas del domingo, que supondrá el debut de Hirakawa en la Fórmula 1".

Y finalizan con una frase muy contundente: "No se harán más declaraciones por el momento".

Hace unas semanas ambas partes ya comunicaron que separarían sus caminos al finalizar la temporada, pero ahora la tensión parece haber escalado. Ocon se marcha de México sin correr con su Haas.

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