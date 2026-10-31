Crisis institucional en Polonia por la suspensión del presidente del Tribunal Constitucional

¿Qué ha pasado? La Policía, enviada por Tusk, ha rodeado el Tribunal bloqueando el paso a Karol Nawrocki, que habla de "una violación al orden constitucional" y de "una toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado". Ha convocado con carácter urgente al Parlamento.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha exigido restablecer el orden jurídico tras una crisis en torno al Tribunal Constitucional. Nawrocki ordenó a la Policía retirar el bloqueo impuesto por el Gobierno de Donald Tusk. Tras permanecer varias horas en la sede judicial, el presidente denunció una violación del orden constitucional y una toma por la fuerza del tribunal. Nawrocki convocó consultas urgentes con representantes parlamentarios para estabilizar la situación. La crisis se intensificó cuando Nawrocki se negó a juramentar a jueces propuestos por el Parlamento, lo que llevó a tensiones y acusaciones de usurpación de poder. La jueza Anna Korwin-Piotrowska se declaró presidenta del tribunal, lo que fue denunciado como un golpe de Estado.

Karol Narowcki, presidente de Polonia, ha llamado a "restablecer el orden jurídico" y ha ordenado a la Policía retirar el bloqueo encomendado por el Gobierno de Donal Tusk, primer ministro, en el estallido definitivo de la crisis sobre la composición del Tribunal Constitucional.

Después de varias horas en el interior de la sede judicial, Nawrocki ha abandonado el edificio para, antes de su partida, encargar a Pavel Szefernaker, portavoz de la Presidencia, a leer un comunicado oficial en su nombre.

"Se ha producido una violación del orden constitucional de Polonia y una toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado. He mantenido consultas con el presidente del Tribunal Supremo, quien tampoco considera legales las acciones emprendidas por las personas que han usurpado el poder en el Constitucional", ha anunciado.

En ese sentido, el presidente ha demandado "restablecer el orden jurídico", pidiendo a las fuerzas de seguridad enviadas por Tusk a "abandonar las inmediaciones del tribunal".

"Ante la amenaza a la seguridad interior de la República de Polonia, convoco consultas urgentes con la participación de representantes de las fuerzas parlamentarias con el fin de lograr la estabilización de la situación política y restablecer el orden constitucional", ha concluido.

"Han vulnerado su inviolabilidad"

Todo, tras horas de gran tensión en Polonia, después de que Nawrocki lograra entrar en el Constitucional tras un bloqueo liderado por Anna Korwin-Piotrowska, recién nombrada presidenta de la corte, en el estallido definitivo de la crisis sobre la composición del Tribunal.

En un vídeo difundido por Presidencia, se ve al jefe del Estado forzando la entrada del edificio entre empujones y gente que trataba de impedirle el paso. Entre las presentes, la presidenta del Constitucional.

"Se acaba de documentar la comisión de un delito cuando los ocupantes han intentado impedir la entrada del presidente al Tribunal Constitucional y han vulnerado su inviolabilidad", ha declarado Rafal Lekiewicz, portavoz presidencial.

Por su parte, Maciej Berek, candidato vetado al Constitucional y principal asesor jurídico del Gobierno de Tusk, ha difundido un vídeo similar afirmando que el jefe del Estado "ha agredido físicamente a Korwin-Piotrowska y al resto de jueces del Constitucional".

El origen de todo

El conflicto comenzó a principios de este año, cuando Nawrocki, se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. El presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, declinó permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.

El nombramiento adicional ante el Parlamento de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno del primer ministro Donald Tusk, como juez del Tribunal Constitucional terminó por acelerar la situación: el presidente Nawrocki también se negó a prestarle juramento.

Esta tarde, la agencia oficial de noticias polaca PAP avisó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes y que sus nombres habían desaparecido de la página web del tribunal por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien ha aparecido ante la televisión polaca para anunciar que se ha convertido en la nueva presidenta de la corte.

Minutos después de los anuncios en la web, la corte aseguró en sus redes sociales que la página fue objeto de una "toma ilegal", que Korwin-Piotrowska no representa al tribunal, y que cualquier persona que participe en estas actividades "está cometiendo el delito de golpe de Estado".

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