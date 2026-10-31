Minas lapa, buques bombardeados y una flota en la sombra: Ormuz, más peligroso que nunca ocho meses después del comienzo de la guerra

¿Qué está pasando? Con EEUU afirmando con rotundidad que tienen el control del estrecho, en las últimas horas han sido cinco los buques asaltados por la Guardia Revolucionaria. Los norteamericanos buscan dar protección en una ruta alternativa que va desde Emiratos Árabes Unidos hasta Omán.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un foco de tensión global tras los bombardeos de EEUU e Israel sobre Teherán el 28 de febrero. Este punto crítico para el suministro de petróleo vive una escalada de violencia con asaltos a petroleros y ataques de la Guardia Revolucionaria iraní, complicando la navegación y elevando los precios del crudo. El transporte marítimo recurre a rutas alternativas y operaciones clandestinas para sortear minas y amenazas. Mientras tanto, EEUU refuerza su presencia militar en la región y se prepara para futuros enfrentamientos, mientras Irán promete respuestas contundentes a cualquier amenaza. La situación ha derivado en un conflicto prolongado que impacta la economía global.

Todo el mundo mira al estrecho de Ormuz. Al teatro de guerra en el que se ha convertido un lugar clave para la energía. Para el suministro de petróleo. Para unos combustibles que, desde que EEUU e Israel bombardeasen Teherán el 28 de febrero, no han dejado de aumentar en precio. Más de ocho meses después, a pesar de las mentiras de Trump, esas aguas son más peligrosas que nunca.

Porque EEUU está lejos de tener todo bajo control. Lo está porque en apenas horas han sido cinco los petroleros asaltados. Porque los bombardeos y ataques de la Guardia Revolucionaria son el día a día dejando columnas de humo en un mar en el que se trata de buscar cualquier otra opción de ruta alternativa.

Las principales están como están. Ante eso, el transporte marítimo se realiza de forma clandestina ante las operaciones iraníes de colocar minas lapa en el casco de los buques mediante el uso de lanchas rápidas. La alternativa, ir a la costa de Emiratos Árabes Unidos donde una flota en la sombra escolta a los barcos con drones y navíos de guerra norteamericanos. Desde allí, a Omán para descargar la mercancía en buques cisterna y vuelta a empezar.

"Una de las cosas que se ha tenido que hacer es limpiar las minas antibuques con nuevos tipos de drones. Es una táctica para proteger la navegación civil, agrupar en convoys a los buques que quieres proteger y acompañarlos en el cruce", cuenta Jesús Pérez Triana, analista de seguridad y defensa.

De momento va funcionando, con las exportaciones alcanzando cerca del 80% de los niveles previos a la guerra. Mientras, EEUU se prepara para lo que pueda pasar después de las 'midterms'.

"Estamos viendo indicadores claros de que hay un enorme flujo de aviones de transporte militar llevando suministros de misiles antiaéreos y bombas de aviación a las bases de EEUU en Oriente medio", afirma el analista.

Eso sí, Irán también ha hecho un llamamiento a las armas para responder "de manera inmediata, impactante y sin restricciones geográficas a cualquier nivel o tipo de amenaza", según el líder supremo Mojtaba Jamenei.

Más de ocho meses después de esos ataques a Teherán, esa guerra que Trump quería que fuera rápida, fácil y eficaz se ha convertido en un conflicto de desgaste en el que la economía y la energía han entrado en juego.

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