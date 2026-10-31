Marc Márquez saca a la luz su plan en Malasia: "No quería liderar la sprint..."

El de Ducati fue segundo por detrás de Pedro Acosta: "Tenía el ritmo, pero no quería liderar la carrera".

Marc Márquez ha trazado un plan. Sabe que si Jorge Martín no puede competir por su lesión, lo que tiene que hacer es sumar puntos y no arriesgar para ganar. Y eso es lo que ha hecho en la sprint de este sábado.

Después ha hablado abiertamente de ello: "He podido mantener la calma. Tenía el ritmo, pero no quería liderar la carrera, porque el que va primero es el que normalmente pringa y cae. Así que he mantenido la calma. Hemos ganado mucho".

No quiere riesgos: "El riesgo extra eran tres puntos adicionales que no merecían la pena".

"La prioridad número 1 de la carrera era no liderar nunca. Antes de la carrera, Ducati ya me avisó de que podía haber estas condiciones. He repasado cuándo las hemos tenido aquí en el pasado, en Aragón en 2014 y me caí, este año en Aragón y me caí... Entonces, me he dicho que había que evitar caerme. Lo tenía muy claro: ir detrás de ellos en todo momento. Si entraba a cambiar el primero, entraba yo. Si no, no entraba", explica el líder del mundial.

La ventaja sobre Martín aumenta a 19 puntos: "Este es de esos podios de mucho valor. Son 9 puntos, que con un extra de riesgo, ¿se podrían haber conseguido los 12 puntos? Quizá sí, pero también 0".

"Entonces, la recompensa por el riesgo no era suficiente y hoy hemos usado bien la cabeza. Por cómo hemos salido, se me ha complicado la carrera, y a partir de ahí hemos ido construyendo y a sacar el máximo", explica el piloto de Ducati.

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