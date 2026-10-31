Los comercios de Barcelona, en vilo ante las convocatorias de Blocus: "Nos han dicho cómo actuar si tenemos clientes, cómo protegernos y protegerlos"

El contexto Daniel, comerciante, conoce de primera mano lo que ocurrió el pasado sábado. Estaba allí cuando atacaron el negocio familiar y ahora intenta que no vuelva a suceder: "Vamos a intentar bloquear las puertas para que no nos vuelvan a romper lo que ya nos han roto".

Los comerciantes de Barcelona, tras los saqueos de hace una semana, refuerzan medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes vinculados al movimiento Blocus. Daniel, de las tiendas Aragaza, relata cómo intentan protegerse bloqueando accesos, mientras Claudia, empleada de otro comercio, adelanta el cierre para evitar riesgos. Barcelona ha activado el nivel de alerta 4 y Madrid desplegará 1.700 agentes. Según Newtral, los promotores de Blocus usan aplicaciones como TikTok, WhatsApp y Signal para organizarse, evitando el seguimiento policial. No hay una estructura jerárquica ni reivindicación ideológica clara, y las plataformas digitales no colaboran en la identificación de los responsables.

Los comerciantes de Barcelona quieren evitar a toda costa que se repitan las escenas de saqueos y destrozos que vivieron hace justo una semana. Siete días después de aquellos ataques, los establecimientos se preparan ante las nuevas convocatorias vinculadas al movimiento Blocus: refuerzan sus medidas de seguridad, bloquean accesos y modifican sus horarios para intentar protegerse.

Daniel, encargado de las tiendas Aragaza de Barcelona, conoce de primera mano lo que ocurrió el pasado sábado. Estaba allí cuando atacaron el negocio familiar y ahora intenta que no vuelva a suceder: "Vamos a intentar bloquear las puertas para que no nos vuelvan a romper lo que ya nos han roto", explica. Recuerda con impotencia cómo vivió aquellos momentos: "Yo lo que viví el sábado pasado era un juego".

Claudia, empleada de un comercio barcelonés, explica que adelantarán el cierre para evitar quedarse dentro si vuelven a producirse incidentes: "Nos han dicho cómo tenemos que actuar si tenemos clientela, cómo protegernos y protegerlos a ellos". El dipositivo de seguridad también se han reforzado y Barcelona ha activado el nivel de alerta 4 y en Madrid está previsto el despligue e 1.700 agentes.

Una investigación de Newtral revela que los promotores de estas convocatorias están modificando sus canales de comunicación para tratar de evitar el seguimiento de las autoridades. Según explica Guillermo Infantes, periodista de Newtral, "utilizaron TikTok para llegar a gente muy joven y llevarlos a canales más cerrados como WhatsApp y Telegram. Ante la presión policial empiezan a buscar foros más seguros y restrictivos".

Entre esos espacios se encuentra Signal, una aplicación de mensajería instantánea. Sin embargo, los expertos advierten de que Blocus no funciona como una organización jerarquizada: "No hay una autoridad sobre los grupos, cada uno funciona como le da la gana. El interés que está llevando a los jóvenes es el pillaje", explica Marcelino Madrigal, experto en redes y seguridad.

Tampoco existe, según el análisis de los investigadores, una reivindicación ideológica concreta detrás de estas convocatorias. No se articulan alrededor de demandas como la mejora de la educación pública o el acceso a la vivienda. Sus referentes, apuntan, están más relacionados con iconos de la mafia y el gansterismo: "A quienes están apelando son a comunidades de jóvenes vinculadas con tribus urbanas o con grupos callejeros que se vienen a llamar los MDLR, los chicos de la calle", explica Infantes. Por su parte, Madrigal apunta directamente a las plataformas: "TikTok y Meta no colaboran en absoluto, para la identificación y cesión de los datos no dan absolutamente nada".

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