El tremendo elogio de Carlos Sainz a Marc Márquez: "Cuando se retire y pasen los años..."

El piloto de Fórmula 1 dice que Marc es uno de los más grandes de la historia del deporte: "Será algo parecido a Ayrton Senna...".

Marc Márquez es nueve veces campeón del mundo. Lo logró en Japón. Fue su regreso después de una etapa muy dura de lesiones. Y el mundo del deporte se ha rendido a lo que ha conseguido. Carlos Sainz, piloto español de Williams Fórmula 1, dice que sólo se le valorará de verdad cuando se marche de MotoGP.

Lo ha dicho en 'Cope', donde ha lanzado muchos elogios para Marc: "Marc ha dominado de una forma increíble y como los estamos viviendo ahora en el presente pues igual no nos damos cuenta, pero el día en el que Marc Márquez se retire y pasen los años lo recordaremos como algo parecido a Ayrton Senna en la Formula 1, por carisma y por todo".

"Ya le felicité porque ha hecho un añazo. La caída del otro día una pena, esperemos que se recupere", dice el piloto de la Fórmula 1.

Márquez ya está en Madrid recuperándose de su lesión. Su accidente en Indonesia le ha dejado fuera para las dos próximas citas: Australia y Malasia.

El de Ducati espera poder volver antes de que finalice el mundial. En Portugal y sobre todo en Valencia, ante su gente, para cerrar un 2025 que ha sido realmente brillante para él.

Porque después de varias años de lesiones que le impidieron competir al 100%, este 2025 por fin ha podido disfrutar. Y el mejor piloto con la mejor moto ha demostrado ser imparable.