Carlos Sainz sí cuenta con Aston Martin para la lucha de 2026: "Con el motor Honda..."

El piloto de Williams cree que ellos pueden estar un paso por detrás de coches como los Mercedes, los Ferrari o los Aston Martin.

En su porra para 2026 Carlos Sainz ve difícil que Williams dé un salto tan grande y se cuele entre los mejores. Sí ve a Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso. Y por supuesto cuela a Mercedes, a McLaren, a Red Bull... Ve a todos los grandes repitiendo en la pelea.

Así lo ha dicho en 'Cope', donde ha analizado cómo puede quedar el mundial con las nuevas normas: "Aston Martin con Honda va a estar ahí. Ferrari va a estar ahí. Ya son siete equipos que estarán en la pomada que son siempre los mismos".

"Por mucho motor Mercedes también hay que hacer las cosas bien con el chasis", advierte a su equipo.

Y así explica en profundidad el próximo mundial: "Williams ha subido de noveno a quinto este año, es decir, es un paso adelante muy grande lo cual me alegra ver y me alegra ser parte también de esa progresión porque es un paso adelante muy grande, en la Fórmula 1 ganar cuatro posiciones de un año para otro quiere decir que estás haciendo las cosas bien y vas en la dirección correcta. Luego para el año que viene de repente ponerme a ganar carreras... Yo creo que puede ser un equipo que esté luchando muy cerca a lo que es Ferrari, Mercedes, Red Bull y compañía".

Sobre los nuevos coches

Los monoplazas de 2026 "son un cambio radical" para Carlos: "He probado el coche del año que viene y es un cambio radical en el simulador. Es muy diferente. Tendremos que acostumbrarnos".

"De 0 a 300km/h van a correr más los coches, vamos a llegar muchos antes, pero luego la batería corta muy pronto en la recta y haremos mucho tiempo cortando la batería en recta", explica el piloto español, que rascó un puntito remontado en el Gran Premio de Singapur.