El lamento del jefe de Aston Martin por Newey: "Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes..."

Andy Cowell, 'team principal' de la escudería, ha asegurado que el tiempo de gardering impuesto por Red Bull al aerodinamicista inglés han condicionado las prestaciones del coche.

Adrian Newey es la gran esperanza del equipo de Silverstone para la temporada 2026. El inglés ha tenido que pasar por un 'gardering', tiempo de inactividad impuesto por tu anterior empresa para ejercer en tu nuevo puesto, extenso tras dejar Red Bullen septiembre de 2024.

El gurú de la aerodinámica empezó a trabajar con Aston Martin a comienzos del mes de marzo, viéndose afectado el desarrollo del coche de este año. De hecho, Andy Cowell está convencido de que la falta de Newey en el pasado invierno ha afectado negativamente al equipo.

"Si desde el primero de marzo Adrián hubiera puesto todo su esfuerzo en mejorar el coche del 25, estoy absolutamente seguro de que hoy estaríamos más arribaen la parrilla", ha declarado rotundamente el británico en una entrevista para 'Racing News 365'.

Asimismo, ilusiona con la esperanza de que los recursos destinados a la temporada que viene den sus frutos: "Este año es un gran reto porque estamos aquí, y lo que realmente queremos es tener el coche más rápido. Y si no fuera por el 26, sin duda tendríamos un coche más rápido hoy".

"Nos estamos centrando en el 2026 en adelante porque la inversión se amortizará en más temporadas de carreras, en más eventos", ha asegurado ilusionado el 'team principal' de la escudería de Silverstone.

Las ambiciosas metas de Aston

Cowell también ha hablado sobre la filosofía que se marcan en la fábrica: "Todos los días nos levantamos aspiramos a lograr muchísimo y nos vamos a la cama habiendo logrado casi todo, pero rara vez todo. Si logras que un plan se cumpla en el tiempo previsto, probablemente le hayas aportado un poco de comodidad"

"Te fijas metas ambiciosas, te esfuerzas por alcanzar la perfección. Pero es una ambición, más que lo que realmente logras, y eso es lo que disfruto, y creo que lo que disfruta Lawrence", ha zanjado el 'team principal' británico.