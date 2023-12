Mercedes sigue teniendo más que presente lo sucedido en Abu Dhabi 2021. Lo sucedido en una carrera en la que Lewis Hamilton se quedó sin Mundial, sin su octavo Mundial, por una vuelta. Por la última vuelta. Una que es parte de la historia de la F1 y que dejó a Max Verstappen con su primer título del mundo.

Pero los de la estrella no olvidan. No olvidan lo sucedido. Y no olvidan tampoco a Michael Masi. Al por aquel entonces director de carrera. Al que tomó una decisión que supuso el adiós de Hamilton al Mundial.

Fue un accidente de Latifi lo que dio comienzo a todo. En ese momento, Masi puso el 'safety car' en pista para permitir desdoblarse a los doblados. En la vuelta final, adiós al coche de seguridad y Verstappen ya con ventaja al haber cambiado neumáticos.

"Es un imbécil que se equivocó"

Eso no lo terminan de superar en Mercedes. Y menos ahora que Michael Masi podría incluso volver a la F1. Tanto es el asunto que Toto Wolff, jefe de la marca, ha insultado al que fuese director de carrera.

"Es un imbécil. Simplemente es un imbécil que tomó una decisión errónea", dice Wolff.

Y sigue: "No quiero seguir. No quiero perder ni un minuto pensando en los motivos por los que sucedió. Eso le daría a ese tipo demasiado crédito".

"Nunca superaremos las cicatrices que se crearon. Sabemos cómo ocurrió... ¿pero cómo pudo pasar eso?", sentencia el austríaco en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Hamilton no ha levantado cabeza prácticamente desde entonces. Cuando el inglés ganó su última carrera en F1, Verstappen no tenía ni un solo Mundial y ahora ya tiene tres. En Mercedes, Russell fue el último en lograr una victoria... en Brasil, en 2022.