Mucha ha sido la diferencia entre Max Verstappen y Sergio Pérez en el presente Mundial de F1. Muchísima. Tanta que el neerlandés habría sido campeón del mundo con los puntos sumados tras la sprint de Bélgica. Tras los que logró en un Gran Premio antes del parón invernal. Y mucho se ha hablado de la responsabilidad de Red Bull en este sentido.

Ahora, una vez terminada la temporada, los de las bebidas energéticas han confirmado que sí pudo haber algo. Que sí puede ser que el RB19 no fuera tan perfecto como parecía que era. Que todo era por Max Verstappen.

Y que no dieron con la tecla con Sergio Pérez. Así lo ha dicho Pierre Waché, director técnico de Red Bull, en palabras que recogen en 'Motorsport'.

"Es posible que no hayamos entendido bien lo que necesita Pérez para aprovechar el potencial del RB19", afirma.

En ese sentido, se explica: "Un coche rápido es un coche que permite a todos rendir al máximo. Fallamos. Sólo Verstappen pudo llevarlo bien. Es el talento de Max. Supo hacerse al coche durante todo el Mundial", cuenta.

No fue porque faltasen recursos: "Aquí tenemos de sobra. No hay excusas. Lo importante no es la perfección, sino la atención a cada detalle".

"Así es cómo se marca la diferencia. En nuestra profesión , si tienes un coche que es un 1% más lento que otro es un mal coche", sentencia.