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"Un campaña de acoso..."

Asaltan el estadio de Vallecas y vandalizan el palco presidencial

El club ha emitido un comunicao denunciándolo y ha publicado las fotos de cómo ha quedado el palco tras el asalto. Presa, el gran señalado.

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El Rayo Vallecano denuncia que en la madrugada de este sábado se produjo "un asalto" al Estadio de Vallecas, tras el cual el palco de autoridades fue "vandalizado y destrozado, como continuamente también lo son las fachadas" del recinto.

Desde la entidad que preside Raúl Martín Presa denuncian que la "campaña de acoso y extorsión que el club está sufriendo desde el pasado 28 de julio" no les va a amedrentar. "Este hecho ya ha sido comunicado a las autoridades aportando las imágenes oportunas".

"El lunes se formulará la correspondiente denuncia en la cual aportaremos las imágenes de las cámaras de seguridad. Desde el club confiamos que se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable como es el asalto a nuestra sede social", informa el Rayo en sus redes sociales. Estos actos vandálicos se produjeron en la previa del Trofeo de Vallecas que el Rayo disputa contra el Cagliari italiano.

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