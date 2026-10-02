Sánchez reflexiona en privado sobre un adelanto electoral tras el fiasco del efecto Maricarmen en el Congreso

Los detalles Fuentes del entorno del presidente aseguran a laSexta que son muchos los dirigentes socialistas y ministros que consideran que se debe ir a las urnas, aunque en público, su silencio es ensordecedor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está considerando un adelanto electoral tras el rechazo en el Congreso de dos decretos de vivienda y la presión social por medidas urgentes. El PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra, frustrando los esfuerzos del Ejecutivo para aprobar al menos uno de los textos. Sánchez, que ha mantenido silencio tras el pleno, está evaluando sus opciones y escuchando a su entorno. Algunas fuentes sugieren que podría intentar nuevamente aprobar medidas de vivienda antes de convocar elecciones. Mientras tanto, la oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, se muestra preparada para un posible adelanto electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado este viernes "un periodo de reflexión" para valorar la posibilidad de un adelanto electoral tras la estrepitosa caída de los dos decretos de vivienda presentados en el Congreso de los Diputados y ante una amplia movilización social que exige medidas urgentes y se extiende por las calles de ciudades de toda España.

El PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de los dos textos presentados por el Gobierno de coalición y acordados con distintos grupos. El Ejecutivo dividió las medidas en vivienda para, al menos, garantizarse la tramitación de uno de ellos, que incluía medidas más moderadas que pudiese aceptar Junts.

Sin embargo, la formación independentista ha rechazado de plano ese decreto. El jueves pidió su retirada para presentar uno nuevo, y este viernes se ha mantenido en el 'no'.

Así, el Gobierno es incapaz de aprobar lo que cree que se debe hacer para que la vivienda deje de ser un drama y, aunque el efecto Maricarmen ha encendido la calle, se ha acabado estrellando contra un Congreso con una mayoría de derechas.

"No se descarta ningún escenario"

De nada ha servido la inesperada intervención de Sánchez en la Cámara Baja, que ha salido del pleno en silencio absoluto y sin dar ninguna declaración. Según ha podido saber laSexta, ahora está llamando a gente de su entorno para analizar sus opciones.

Asimismo, fuentes de Moncloa han reconocido a laSexta que "no se descarta ningún escenario" y que todas las opciones están encima de la mesa. Han subrayado que es Sánchez quien debe tomar la decisión y que ahora tiene que "parar, reflexionar y, sobre todo, escuchar".

Personas de su entorno han comentado a laSexta que el presidente no sabe si convocar es la opción más correcta, si se podrá traducir en poder rentabilizar el descontento que hay en la calle de cara a la cita con las urnas.

Del mismo modo, tampoco se descarta la posibilidad de que se aleje del escenario electoral y opte por recuperar muchas de las medidas que el Congreso ha tumbado este viernes. Es decir, de volver a intentar llevar a cabo medidas para la vivienda antes de arriesgarse con unos comicios.

Silencio de los ministros (en público)

Según ha podido saber laSexta, son muchos los dirigentes socialistas y los ministros que consideran que así no se puede continuar y que hay que tomar una decisión porque esto es insostenible. Sin embargo, en público nadie comenta nada.

Al término de la sesión plenaria, la mayoría ha evitado hacer declaraciones. Ni Félix Bolaños, Jordi Hereu, Sara Aagesen o Fernando Grande-Marlaska se han pronunciado ante los micrófonos. Ni siquiera lo ha hecho Isabel Rodríguez, titular de la cartera de Vivienda.

Los ministros guardan silencio sobre la posibilidad de adelantar las elecciones: "Es potestad del presidente"

Los únicos que sí han hablado, no han dado su opinión. Diana Morant ha incidido en que la decisión de adelantar las elecciones "es potestad del presidente del Gobierno"; mientras que Carlos Cuerpo ha afirmado que "es el momento de lamentar el voto de hoy".

¿Elecciones el 29 de noviembre?

Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado estar listo para ir a las urnas. "En su aprobación o decaimiento solo ha habido cálculo electoral, pero llegados hasta aquí, seré muy claro: acepto el reto. Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante", ha sostenido el líder del PP.

En caso de que Sánchez finalmente opte por el adelanto electoral, la primera fecha posible será el 29 de noviembre. Para ello, primero tendría que disolver las Cortes el lunes y publicar esa disolución en el BOE al día siguiente. Según las normas electorales, se votaría el domingo 29 de noviembre.

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