Louzán confirma que el partido de España sub-20 no se jugará en Ceuta

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol retira la celebración del encuentro previsto en el estadio Alfonso Murube de Ceuta. Todo después de que Interior solicitara que se cancelara el duelo por motivos de seguridad.

El partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México del 30 de septiembre no se jugará finalmente en Ceuta, como estaba previsto, porque "lo desaconseja" la Policía Nacional debido a la situación que vive esta ciudad autónoma por la crisis migratoria, anunció este domingo el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

El dirigente federativo manifestó en Málaga que "probablemente" se disputará en Madrid e informó de que esta decisión de reubicar el partido previsto en Ceuta va en línea con lo indicado por la Policía, que remitió el viernes un informe a la Real Federación Española de Fútbol en el que lo "desaconsejaba" por la "situación excepcional que atraviesa la ciudad" debido a "la presión migratoria existente".

El Ministerio del Interior había pedido a la RFEF que se cancelara el encuentro apelando también a la falta de garantía en cuanto a seguridad. Menos de 24 horas después de esa petición, el partido ha quedado suspendido.

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