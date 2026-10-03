F1 2026, en directo: Clasificación del Gran Premio de Baréin en Malasia

¿MEJORÍA DEL ASTON DE ALONSO? Fernando Alonso ha progresado en la última sesión de Libres 3 situándose en la duodécima posición. Se ha quedado a tan solo dos décimas del tiempo de 'Q3' realizado por Arvid Lindblad. Lograr entrar en una 'Q3' parece una quimera, pero la aparición de un factor externo como la lluvia puede hacer que lo cambie todo. El asturiano tiene Sepang como uno de sus circuitos predilectos. Recordamos que allá por el 2003 consiguió su primera 'pole position' en este escenario. Compartir en X

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BIENVENIDOS A LA CLASIFICACIÓN ¡Buenos días a todos! Este fin de semana toca madrugar un poco para presenciar en poco más de una hora la clasificación de esta atípica edición del Gran Premio de Baréin en Malasia. La F1 movió el evento a esta ubicación debido a los evidentes problemas en la zona de Oriente Medio por lo que la competición regresa a un escenario mítico como el circuito de Sepang. No se competía en suelo malayo desde 2017, siendo el último ganador Max Verstappen. Nos espera una clasificación apasionante en un trazado que mezcla rectas enormes y zonas reviradas. Compartir en X

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