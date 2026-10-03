Muere una mujer de 102 años ahogada en su vivienda por la riada de Madrigueras, Albacete

Los detalles Como consecuencia de las inundaciones, el agua alcanzó una altura superior al metro en el interior de la vivienda.

Una mujer de 102 años ha fallecido y 90 personas han sido rescatadas en Madrigueras, Albacete, tras una riada que inundó la localidad. Según la Junta, se registraron 142 litros por metro cuadrado, lo que activó el Plan METEOCAM en situación operativa 1. La mujer murió al subir el agua más de un metro en su vivienda. Los servicios de emergencia realizaron rescates en viviendas afectadas y atendieron numerosos avisos de ciudadanos asustados. El operativo de emergencia, que incluye a la Guardia Civil y Cruz Roja, ha comenzado la limpieza y retirada de vehículos afectados. Algunas carreteras han sido reabiertas.

Una mujer de 102 años falleció y 90 personas tuvieron que ser rescatadas este viernes en Madrigueras (Albacete) después de la riada por las lluvias inundase toda la localidad.

Según ha informado la Junta en un comunicado, el municipio albaceteño registró una caída de 142 litros por metro cuadrado, lo que obligó a activar un amplio dispositivo de emergencia tras activar el Plan de Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en situación operativa 1.

Como consecuencia de las inundaciones, falleció una mujer de 102 años, después de que el agua alcanzara una altura superior al metro en el interior de la vivienda. Además, durante la tarde y las primeras horas de la noche los servicios de emergencia realizaron alrededor de 90 rescates, principalmente de personas que se encontraban en viviendas afectadas por la acumulación de agua.

Asimismo, se han recibido numerosos avisos de personas demandantes de información "que se encontraban asustadas y sin saber cómo actuar", señala la Junta.

El operativo desplegado en Madrigueras ha comenzado ya las primeras labores de desescalada, limpieza de las zonas afectadas y retirada de los vehículos que han quedado acumulados o afectados por el agua.

En la coordinación y seguimiento de la emergencia han participado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, representantes del Ayuntamiento de Madrigueras, junto con los responsables de Protección Ciudadana, el Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI), Guardia Civil y Cruz Roja, entre otros efectivos y recursos movilizados.

Continúa la limpieza en Madrigueros

Los servicios de emergencia continúan trabajando para avanzar en la recuperación de la localidad albaceteña de Madrigueras, después una dura noche en la que decenas de medios, vecinos y voluntarios han colaborado en las labores de limpieza.

El alcalde de la localidad, Juan Carlos Talavera Utiel, señala a EFE que durante la noche se han retirado medio centenar de vehículos de las calles anegadas, que están, a primera hora de este sábado, cubiertas de agua y barro. Las primeras estimaciones del Consistorio apuntan a decenas de vehículos, enseres y calles afectadas.

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