Calendario laboral de 2027 para Madrid: pierde el 'puente de mayo' y suma San José en vísperas de Semana Santa

La Comunidad de Madrid ya ha aprobado el calendario laboral de 2027 para toda la región. La novedad para este nuevo año es que recupera la celebración del día de San José (19 de marzo), muy próximo a la Semana Santa.

A falta de dos meses para que termine el año 2026, la Comunidad de Madrid ya ha publicado su calendario laboral para el nuevo año. Y lo hace con una 'novedad', que es la recuperación del 19 de marzo (día de San José) como día de fiesta para todos los madrileños. No se trata de un festivo histórico, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lo ha incluido en el calendario de 2027, perdiendo el tradicional 'puente de mayo' que suele unir los días 1 y 2 de mayo, el primero festivo nacional, el segundo, autonómico.

La razón: el calendario en sí. En 2027, el día 1 de mayo, Día del Trabajador y por norma, fiesta nacional en todo el territorio español, cae en sábado; y el 2 de mayo, fiesta autonómica, en domingo. ¿Y no puede la Comunidad Autónoma de Madrid trasladar este festivo al lunes? No necesariamente. El calendario laboral está regulado por el Real Decreto 2001/1983 sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, que prevé que una comunidad puede trasladar al lunes un festivo nacional en domingo o, en su defecto, elegir otra que le sea tradicional.

¿Pero podría haberlo trasladado? Sí. En 2023, de hecho, la Comunidad de Madrid eligió el día de San José como festivo, aunque el 19 de marzo era domingo, por lo que fue trasladado al lunes posterior. En esta ocasión, sin embargo, la Comunidad ha optado por elegir el 19 de marzo, una incorporación ciertamente curiosa, dada su proximidad al descanso de Semana Santa: en Madrid, igual que en otras comunidades autónomas (pero no todas), la Semana Santa incluye como festivos laborales el Jueves y el Viernes Santo —a nivel nacional, sólo el Viernes es día festivo—, que en 2027 caen los días 25 y 26 de marzo, una semana después del día de San José.

Así pues, a los festivos nacionales se suma un 'curioso' día de San José, pero se pierde un puente jugoso para los madrileños. A estos, todavía se tienen que sumar otros dos festivos locales elegidos por los Ayuntamientos. En el caso de Madrid capital, los días que se suelen añadir al calendario suelen ser el 15 de mayo, San Isidro, y el 9 de noviembre, día de la Almudena. Habrá que esperar a la decisión del Ayuntamiento, aunque de elegir estos habría que tener en cuenta que el primero, el día de San Isidro Labrador, cae en sábado.

De ser así, Madrid tendría un calendario con tres días festivos en sábado, lo que en muchas ocasiones puede dar a los trabajadores con jornada de lunes a viernes el derecho en sus empresas a solicitar una compensación en horas por un festivo que no se puede disfrutar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido