Mercedes sigue buscando sustituto a Lewis Hamilton. Y aunque su candidato principal es Max Verstappen, asumen que su fichaje no es posible al menos a corto plazo. Lo ha dicho Toto Wolff, jefe de la escudería plateada, después del Gran Premio de Mónaco.

En declaraciones a la agencia 'PA News', dice Wolff que Max ni mucho menos va a aceptar un monoplaza que no sea candidato al título de la Fórmula 1: "Max no va a subirse en un coche que no sea competitivo y por el momento no somos lo suficientemente competitivos como para atraer su atención".

Eso sí, Mercedes quiere tomar como ejemplo a McLaren para dar un salto hacia adelante: "Tenemos en marcha un plan de mejoras y los ingenieros confían que esta vez la dirección sea la buena. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Podríamos ganar cuatro décimas, como hizo McLaren, y en ese caso seríamos muy competitivos".

Pero para ese puesto, el de compañero de George Russell, siguen sin tener candidato. Confían en Kimi Antonelli para el futuro, pero en 2025 siguen teniendo muchas dudas. Ahí sigue Carlos Sainz, que perderá su hueco en Ferrari de cara al curso que viene.

"Vamos a esperar el momento adecuado para elegir el candidato y creemos que Carlos quiere asegurar ya su futuro", ha dicho Toto.

La realidad de Mercedes y de Toto Wolff es muy difícil: cuarto equipo clasificado en el mundial de constructores y muy lejos de la lucha entre Red Bull, Ferrari y McLaren.