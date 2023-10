La llegada de Andretti a la Fórmula 1 como undécimo equipo de la parrilla parece cuestión de tiempo. Sin embargo, a pesar de que la FIA ya ha aprobado dicha llegada, aún falta por cerrarse el acuerdo comercial con la FOM para que esto pueda darse de manera oficial.

Por ello, desde LibertyMedia han mostrado su desgana, al igual que algunos equipos y pilotos, ante la más que probable llegada del equipo estadounidense a la competición. El último en manifestarse ha sido Guenther Steiner, jefe de equipo de Haas, que ha hecho un simil entre la crisis generada por la pandemia de la covid-19 y la llegada de Andretti.

"Si vuelve a surgir, tenemos que ser lo más fuertes que podamos. La FOM tiene que verlo, no yo, ellos tienen el panorama en general. No se trata solo de Haas que no los quiere. Es general, la Fórmula 1 no está convencida de que haya necesidad de un equipo número 11", asegura Steiner a través de 'Amus'.

"En la situación actual, somos estables, pero no es como si estuviéramos obteniendo cientos de millones de ganancias. Todavía estamos tratando de reunir nuestros presupuestos para trabajar en el límite presupuestario y todo eso", añade.

Además, la crisis que superaron en 2020 continúa latente en todos ellos: "Me gustaría volver a 2020 cuando recuerdo estar sentado en estas videoconferencias cuando llegó la pandemia y cuatro equipos se preguntaban '¿estaremos aquí el año que viene o no?'".

"Todos estábamos luchando, tratando de mantenernos con vida. Y mucha gente y muchos propietarios de equipos invirtieron su dinero en ello para mantenerse con vida y hacer de la Fórmula 1 lo que es ahora. Creo que eso también tiene valor", confiesa.

No obstante, Guenther admite que, si pueden traer algo positivo a la competición, no se cerrarán en banda: "Si pueden demostrar que traen algo, entonces está bien. La mayoría de los equipos están preguntando por qué diluiríamos lo que tenemos, solo para conseguir a alguien más, cuando la Fórmula 1 está en auge".