No ha sido el sábado soñado para los de Maranello. Los libres 3 ya avisaron de lo que podía ocurrir en clasificación. La predicción de lluvia daba algunas esperanzas a Ferrari, las cuales se desvanecieron al encontrarse una pista seca y muy verde.

Tanto Charles Leclerc (11º) como Carlos Sainz (12º) fueron incapaces de situar al SF-24 en la Q3 después de un Gran Premio de Mónaco en el que se hicieron con la 'pole' y victoria. A priori, este también era un circuito hecho a medida del monoplaza rojo, aunque ha acabado siendo una pesadilla para los del Cavallino Rampante.

Todo parece indicar que el principal problema de Ferrari fueron los neumáticos. En una pista fría, húmeda y sin goma tras las precipitaciones previas a la 'qualy', los de Maranello no acabaron de encontrar el agarre necesario para firmar una vuelta conforme para estar en Q3. A pesar de ello, el jefe de Ferrari no baja los brazos.

No es el fin del mundo. O al menos eso debe pensar ahora Frédéric Vasseur. El francés espera regresar este domingo a la posición que les pertenece, aunque la lluvia puede servirles de ayuda en esta ocasión: "No resultó como esperábamos, sufrimos mucho con los neumáticos. Ciertamente no éramos los únicos, pero eso no es un consuelo".

"Russell, por ejemplo, consiguió la 'pole' con neumáticos usados ​​y al final no pudimos encajar todo. Pero centrémonos ahora en mañana. Ayer el ritmo de carrera fue bueno, tanto con neumáticos de seco como de lluvia", añadió Vasseur.

Ferrari no utilizó un juego nuevo en su último intento de Q2, algo que pudo lastrarles: "No lo cambiamos porque el último lo teníamos que usar para la Q3. Estábamos todos en la misma situación, por lo que pasó esta mañana. Todos sólo tenían un juego nuevo en la Q2, excepto Mercedes, que había conservado un juego extra de blandos el viernes".

"Hoy no estábamos en el lugar correcto en el momento correcto, debido a la presión de los neumáticos y la puesta a punto. Tenemos que entenderlo mejor para las próximas sesiones de clasificación. La carrera de mañana será otra historia. En la simulación de carrera de ayer lo hicimos bien con los neumáticos de seco y de lluvia, así que creo que mañana será una historia diferente", concluía Fred.