Una nueva Fórmula 1 llega en 2026. Una, con nuevas normas. Con nuevos coches. Con nuevas opciones para equipos que o bien no han hecho los deberes o los han hecho peor que otros. Con motores diferentes. Con monoplazas más ligeros. Más estrechos... y con unas unidades de potencia que están dando mucho de lo que hablar.

Porque va a aumentar la parte eléctrica. Porque el peso va a bajar, pero van a necesitar de dos baterías. Porque, de hecho, van a hacer que los coches sean incluso más rápidos que ahora, lo que ha hecho dudar y no poco a George Russell.

También a Carlos Sainz, que no tiene del todo claro qué es el llamado 'botón de adelantamiento', ante la ausencia de DRS.

"Hay un gran cambio con el motor, y genera ciertas dudas sobre cómo van a ser las velocidades en algunas pistas", cuenta.

"Esperoq ue lo que se haga..."

Y explica: "Se intenta hacer lo posible para mitigar eso, y espero que lo que se haga no esté lejos de lo que hemos visto estos años y en la F1".

"Espero que no se vaya demasiado lejos por culpa del motor... y sí, me refiero exactamente al botón del adelantamiento", cuenta en palabras que recogen en 'As'.

Es algo que, por otra parte, ya está en competiciones como la IndyCar, en la que este sistema da una potencia extra de 60 caballos durante cierto tiempo con un límite de activación.

En la Fórmula E, además, también hay algo parecido cuando se pasa por una zona determinada de la pista.