La liberación de Araujo

El central uruguayo, que estuvo fuera unos días cuidando su salud mental, marca contra el Albacete y el FC Barcelona ya está en las semifinales de la Copa del Rey.

Ronald Araujo no lo pasó nada bien en el mes de diciembre. Incluso tuvo que parar para cuidar su salud mental. Pero ahora ha vuelto. Y contra el Albacete se reencontró con el gol. Fue clave en la clasificación del Barça para las semifinales de la Copa del Rey. Lo celebró con Hansi Flick, que siempre le ha respaldado. (1-2).

El Barça tumbó a un Albacete que ha firmado una Copa del Rey absolutamente magnífica. Porque acabó con el Real Madrid en la pasada eliminatoria y ha alcanzado los cuartos de final. El público acabó absolutamente volcado con los suyos.

No quiso sorpresas el preparador alemán en estos cuartos de final de la Copa del Rey. Aprendiendo la lección que no superó el Madrid. Por eso puso a muchos titulares: Lamine Yamal, Dani Olmo, Frenkie de Jong o el portero Joan García. Y en el banquillo, el resto de habituales.

El Albacete asomó bravo, con muchas ganas de correr. Al Barça le costó en el inicio, pero acabó tomando el control. El gol llegó en la bota izquierda de Lamine Yamal. Dani Olmo le encontró y el 10 culé definió de primeras al fondo de la portería.

El Barça aumentó la ventaja con un cabezazo de Araujo. En un saque de esquina que el uruguayo pudo rematar tras quitarse la marca de encima. A partir de ahí se desmelenó y tuvo muchas ocasiones. Afloraban los espacios y Lamine apareció por la derecha, pero sin premio.

Y fue en el otro área donde se cantó el gol. Creyó el Albacete hasta el final con un testarazo de Javi Moreno a las puertas del descuento. Gerard Martín evitó bajo palos el empate. Y la noche acabó con la clasificación final del Barça para las semifinales.