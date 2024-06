Adrian Newey es el hombre indicado para llevar a Aston Martin a lo más alto. Los rumores que vinculan al ingeniero británico con el equipo de Silverstone llevan sonando fuerte desde el inicio de la temporada 2024, y se han intensificado desde el pasado 1 de mayo, cuando anunció su marcha de Red Bull.

Desde esa fecha, sus opciones de cara al futuro se reducen a Ferrari y Aston Martin. Los italianos llevan tres décadas intentando incorporar al 'gurú' de Red Bull que tantos títulos les ha arrebatado.

Este año, cuando por fin los de Maranello tienen vía libre para negociar con él, se han encontrado con un nuevo impedimento: el interés de Aston Martin. Ni el propietario del equipo, Lawrence Stroll, ni su director, Mike Krack, han negado los rumores sobre la posible llegada del ingeniero.

De hecho, el jefe de los de Silverstone ha dejado claro que le gusta que se vincule a Aston Martin con nombres tan prestigiosos como el de Newey.

"Honestamente, cuando ves cuántos nombres se han vinculado a nuestro proyecto, y ves la edad del proyecto, es un reconocimiento a la visión de Lawrence, a Honda y Aramco, y todos los socios que tenemos", ha dicho Mike Krack en la previa del Gran Premio de España.

"De cualquier manera, será interesante ver hacia dónde llega esto. Si hubieras dicho hace unos años que Adrian Newey está hablando con Aston Martin, nadie te habría creído. Por eso nos sentimos halagados", ha añadido.

No obstante, el jefe de Aston Martin ha querido dejar claro que no hay nada hecho en las negociaciones con Newey. "No, los rumores son rumores. Mucha gente está hablando de Aston Martin. Eso es algo bueno. Veremos cómo va esto", ha concluido Mike Krack.