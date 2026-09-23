El jefe de Aston Martin desvela el plan para mejorar varias décimas: "Reducir el peso..."

Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, es optimista con respecto a la mejora de Bakú al haber podido reducir el peso del coche.

Aston Martin dará otro paso adelante en Bakú con varias actualizaciones que podrían ser las últimas en esta temporada 2026. Pero también se confirmará una actualización que podría hacer el coche de Fernando Alonso más veloz: la reducción de peso.

Mike Krack, jefe de pista de Aston Martin, ha dicho en palabras que recoge 'Marca' que están trabajando en esa reducción de peso.

"Un coche más ligero es un coche más rápido. Se ha logrado reducir aún más el peso y nos estamos acercando al límite, lo cual es bueno, muy bueno. Se trata de una ganancia de rendimiento gratuita. Los cambios han sido graduales carrera a carrera, así que no veremos un impacto enorme de golpe aquí", dice el que ejerce de jefe de Aston Martin este fin de semana desde Bakú.

Es muy positivo con respecto a las mejoras que pueden conseguir: "Hay que confiar en las simulaciones para saber cuánto afectará. Influye en los neumáticos y en muchos otros aspectos, así que estoy muy satisfecho de haberlo conseguido".

"Por debajo del límite"

Aston Martin empezó la temporada por encima del límite de peso y poco a poco lo ha ido reduciendo: "También hay que compensar el hecho de que los coches suelen ganar peso a lo largo de la temporada debido a reparaciones y mejoras de fiabilidad. Por eso intentas diseñar el coche o seguir desarrollándolo para ganar margen y situarte muy por debajo del límite, de modo que puedas gestionar todo eso. Es algo que no se detiene".

La mejora está siendo progresiva desde que llegara el Aston Martin 'B' diseñado por Adrian Newey. Se sigue esperando una mejora significativa en la unidad de potencia de Honda.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido