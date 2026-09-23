Este es el camino de España hacia la ensaladera de la Copa Davis

El equipo capitaneado por David Ferrer se medirá a Austria en los cuartos de final de la Copa Davis.

El equipo español de tenis ya conoce cuál es su camino en la Final a 8 de la Copa Davis que se jugará en Bolonia (Italia) a finales del mes de noviembre. El objetivo es esa ensaladera que no conquista España desde el año 2019.

Capitaneados por David Ferrer, España se enfrentará a Austria en los cuartos de final que arrancarán el 24 de noviembre.

En caso de acceder a las semifinales, el rival saldrá de la eliminatoria entre Alemania y Gran Bretaña, con Alexander Zverev como el tenista más en forma del momento.

Y en la gran final España se encontraría con la gran favorita, Italia. Es la campeona de las tres últimas ediciones (2023, 2024, y 2025) y el regreso de Jannik Sinner podría ser clave.

¿Qué equipo llevará Ferrer?

En la eliminatoria previa David Ferrer no pudo contar ni con Carlos Alcaraz ni con Marcel Granollers, los dos números 1 en individuales y dobles del equipo español.

Pero podrían regresar de cara a Bolonia. Por lo que España, con esas dos piezas y la irrupción de Rafa Jódar, pasaría a ser una de las grandes favoritas junto al equipo italiano.

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