GP de Azerbaiyán de F1: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, la clasificación y la carrera

El circuito callejero de Bakú acoge un fin de semana peculiar en el que la carrera larga se disputará el sábado y no el domingo.

El fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, siempre es una carrera diferente. Porque todo se adelanta. La carrera se disputa el sábado y no el domingo. Por lo que todo se convierte en nuevo para los pilotos.

Kimi Antonelli llega como más líder tras su victoria en Madrid. Ya son 81 puntos de distancia sobre su compañero en Mercedes, George Russell.

El jovencísimo piloto italiano podría cerrar su primer título mundial muy pronto si mantiene esta racha. Nadie parece capacitado para plantarle cara. Ni los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton ni Max Verstappen con su Red Bull.

Horario y dónde ver en TV

Los entrenamientos arrancan el jueves. Los FP1 a partir de las 10.30 y los FP2, a partir de las 14 horas.

La clasificación se disputará el viernes a partir de las 14 horas y la carrera, el sábado a las 13 horas.

El GP de Azerbaiyán que se disputará en el circuito de Bakú podrá verse en televisión a través de 'DAZN'. Además, se podrá seguir el minuto a minuto de todo el fin de semana en la web de laSexta.

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