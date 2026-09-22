Sánchez admite tras un mes y medio de crisis en Ceuta que "el sistema de fronteras" de Marruecos "falló"

Los detalles Un cambio de postura notable que se ha producido horas antes de un encuentro clave dentro de esta crisis en Ceuta: la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con su homólogo marroquí en Nueva York.

Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea de la ONU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que su Ejecutivo ha solicitado a Marruecos explicaciones sobre lo sucedido en Ceuta. Dos meses después de la entrada masiva de migrantes, Sánchez admitió fallos en el control fronterizo marroquí. Entre el 30 y 31 de julio, llegaron a Ceuta entre 70.000 y 80.000 migrantes. Aunque el Gobierno ha insistido en que Marruecos es un buen socio, Sánchez reconoció en una entrevista con CNN que hubo fallas en la gestión fronteriza. Esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá con su homólogo marroquí, Naser Burita, para discutir el retorno de migrantes. Desde el 10 de agosto, 6.791 migrantes han regresado voluntariamente.

Desde Nueva York, ciudad hasta la que ha viajado para participar en la Asamblea de la ONU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que su Ejecutivo ha pedido a Marruecos "respuestas" sobre lo ocurrido en Ceuta. Casi dos meses después de la entrada masiva de migrantes, con las calles y playas ceutíes convertidas en un polvorín, Sánchez ha reconocido errores por parte de Marruecos. "Está claro que su control de fronteras falló", ha dicho Sánchez según la 'CNN'.

Entre el 30 y 31 de julio llegaron a Ceuta entre 70.000 y 80.000 migrantes. Desde el principio, el Gobierno ha repetido casi como un mantra un mensaje: "Marruecos es un buen socio". Hemos escuchado a Sánchez y a sus ministros asegurar que el país vecino de Mohamed VI había colaborado en todo momento.

Este martes, Pedro Sánchez ha concedido una entrevista a la cadena 'CNN' para acabar reconociendo que Marruecos falló a la hora de controlar su frontera con España los días críticos. El 30 y el 31 de julio.

Un cambio de postura notable que se ha producido solo unas horas antes de que se dé otro encuentro clave dentro de esta crisis en Ceuta. Porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá esta semana en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita.

Albares asegura que Marruecos "va a aceptar el retorno" de los migrantes y que "hará todo lo necesario" para evitar una nueva entrada masiva

Según ha adelantado Albares, usarán esa reunión para abordar el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta. Hay que recordar que solo entre niños y adolescentes ya hay 2.321 menores no acompañados filiados. La semana pasada había 2.048. Aunque la cifra más angustiosa es la de los menores que sobreviven en las calles ceutíes: entre 500 y 700. Son datos dados por Moncloa en la tarde de este martes.

En cuanto a los retornos, el Ejecutivo asegura que se han producido desde el día 10 de agosto 6.791 voluntarios. Solo el lunes, 222 migrantes regresaron voluntariamente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido