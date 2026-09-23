María Corina Machado intenta entrar tres veces a Venezuela coincidiendo con la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Los detalles María Corina Machado ya ha intentado regresar a Venezuela al menos siete veces desde que salió del país para recibir el Nobel de la Paz. Esta semana lo ha intentado en tres ocasiones desde Panamá, sin conseguirlo.

María Corina Machado, líder opositora y premio Nobel de la Paz, ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá en tres ocasiones esta semana, sin éxito. Desde diciembre, cuando salió del país para recibir su medalla en Noruega, ha intentado volver "al menos siete" veces, según su equipo. Machado denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso tras el terremoto del 24 de junio. Aunque se especuló sobre la intervención de Estados Unidos, el subsecretario Cartwright Weiland afirmó que no impedirían su retorno. Este martes, Delcy Rodríguez y Donald Trump se reunieron en Nueva York.

María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela tres veces esta semana desde Panamá. En los tres casos, no ha podido hacerlo. "Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir", ha denunciado su equipo.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz abandonó Venezuela el pasado diciembre para viajar a Noruega y recibir la medalla del Nobel, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Con estos tres nuevos intentos, Machado ha tratado de regresar al país "al menos siete" veces, según su equipo. Uno de los más recientes se produjo tras el devastador doble terremoto registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.

El 29 de junio, Machado denunció que el Gobierno venezolano había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su regreso desde Ciudad de Panamá. Su intención era viajar al país para apoyar a las víctimas de los sismos.

Según informó 'The Wall Street Journal', el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, habría impedido el regreso de Machado. Una versión que posteriormente quedó matizada por las declaraciones del subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EEUU, Cartwright Weiland.

Durante una audiencia en el Congreso, Weiland aseguró que Estados Unidos no impedirá que Machado regrese a Venezuela. "Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver", afirmó el pasado 15 de julio.

Este martes, precisamente, Rodríguez y Trump mantuvieron una inédita reunión en Nueva York, donde ambos se encuentran con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. El contenido del encuentro no ha trascendido.

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