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Se investigan las causas

Muere un obrero de 22 años al caer del Coliseo de Roma mientras trabajaba para una instalación

Los detalles El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas, dentro del Anfiteatro Flavio, cuando Andrea Moretti, un joven especializado en este tipo de instalaciones, trabajaba con un sistema de arneses de seguridad. Las razones de la caída se están investigando.

Imagen de archivo del Coliseo de Roma. Imagen de archivo del Coliseo de Roma.Europa Press
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Este martes por la noche, en Roma, un obrero de solo 22 años, Andrea Moretti, ha fallecido mientras trabajaba en el interior del Coliseo de Roma, uno de los monumentos más visitados de la capital de Italia.

El joven estaba instalando un nuevo sistema de iluminación para el monumento cuando cayó desde una altura de diez metros. Este miércoles, esa parte de este monumento, donde ocurrió el accidente, permanecerá cerrada al público en señal de duelo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas dentro del Anfiteatro Flavio, cuando Moretti, un joven especializado en este tipo de instalaciones, trabajaba con un sistema de arneses de seguridad. Las razones de la caída aún se están investigando.

"Las pocas palabras que podemos expresar están dedicadas a Andrea, a su familia y a sus seres queridos: extendemos a todos nuestras más sentidas y dolorosas condolencias por la muerte sin sentido de un joven dedicado a su trabajo", ha afirmado el ministro de Cultura, Alessandro Giuli.

El personal médico de emergencia llegó de inmediato e intentó reanimarlo, sin embargo, no pudieron hacer nada por el joven de 22 años, informaron los medios.

Por su lado, las investigaciones técnicas y científicas, encomendadas a los Carabineros, se encargaran de esclarecer las causas del accidente y las condiciones laborales del joven en el momento de la caída.

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