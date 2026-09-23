Un expiloto desvela la táctica de Marc Márquez cuando "no es el más rápido"

Marco Melandri, expiloto de MotoGP, detalla cómo Marc cambia su estilo cuando no se ve el más rápido en la carrera.

Marc Márquez fue quinto en el Gran Premio de Austria. No pudo luchar por la victoria ni por el podio por los problemas de frenos en su Ducati. Quedó a más de siete segundos de Pedro Acosta, el ganador de la prueba el domingo.

Marco Melandri, expiloto de MotoGP, ha explicado en palabras que publica 'Motosan' cuál es el plan que lleva Marc cuando no es tan rápido como sus rivales.

"Si no es el más rápido, adelanta de inmediato para romper el ritmo...", dice.

Sobre Jorge Martín, que ha vuelto a recuperar el liderato del mundial de MotoGP, Melandri ha hablado del plan de Aprilia de no beneficiarle y de dejarle luchar en igualdad de condiciones con su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

"Si yo fuera el máximo responsable le daría a Jorge Martín todo lo que necesite. El título se queda en Aprilia y el nombre queda escrito en la historia", explica el expiloto italiana.

¿Se debe operar Martín?

El piloto madrileño ha reconocido que sufre dolor en el brazo, pero que ahora mismo no se operará al estar en plena lucha por el título de MotoGP. Melandri, a pesar de todo, le aconseja que se opere cuanto antes y que no piense en el título.

"Yo me iría mañana mismo al quirófano; el músculo se abre, empieza a respirar al instante y te libera la cabeza por completo", finaliza Melandri.

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