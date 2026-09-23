Un campeón de la F1 critica duramente a Williams: "Han intentado ser ambiciosos, pero..."

Nico Rosberg, campeón de la Fórmula 1 en el año 2016, dice que Williams "la cagó" durante su trabajo el pasado invierno.

Williams es noveno equipo en la clasificación de la Fórmula 1. Sólo por delante de Aston Martin y de Cadillac. Tienen 11 puntos. Un resultado muy pobre teniendo en cuenta que el año pasado lideraban la zona media de la tabla.

Nico Rosberg, campeón de la competición hace una década, ha criticado duramente el trabajo que ha hecho el equipo en el que pilotan Carlos Sainz y Alex Albon.

En 'Sky', Rosberg habló así del equipo Williams: "Williams la cagó completamente en invierno. Intentaron ser muy ambiciosos en la construcción del chasis, abrir nuevos caminos, ser verdaderamente innovadores. Pero eso salió mal".

"Como Williams había progresado mucho en 2025, pensábamos que volverían a consolidarse de forma permanente entre los seis primeros, pero ahora han sufrido un retroceso enorme, lo cual es bastante sorprendente", dice el expiloto alemán de la Fórmula 1.

El peso está siendo uno de los grandes dolores de cabeza esta temporada: "Llevan demasiado peso en el coche... 10 kg de peso adicional en este deporte suponen, dependiendo del tipo de circuito, unas tres décimas de segundo por vuelta".

"Es enorme ese tiempo si se tiene un coche demasiado pesado. Es, sencillamente, demasiado tiempo perdido por vuelta", dice Rosberg sobre el equipo que dirige James Vowles.

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