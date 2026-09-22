Expediente disciplinario abierto al juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres "lavan el coco" a sus hijos contra sus padres

El contexto El juez David Maman Benchimol, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, hizo varias declaraciones polémicas en una conferencia, como que "la mujer es una enemiga acérrima de la custodia compartida" porque en esos casos el hombre no paga una pensión.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir un expediente disciplinario al juez David Maman Benchimol, del juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, por posibles declaraciones machistas y desconsideradas sobre la custodia compartida y las mujeres. Durante un evento del Colegio de la Abogacía de Madrid, Maman Benchimol afirmó que algunas madres manipulan a sus hijos contra los padres y criticó el rechazo de las víctimas de violencia machista a dejar a sus hijos con el maltratador. Un centenar de organizaciones solicitaron la investigación, considerando sus declaraciones incompatibles con la imparcialidad judicial. El CGPJ ha rechazado archivar la diligencia informativa y ha ordenado la apertura del expediente.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes abrir un expediente disciplinario al juez David Maman Benchimol, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, por una posible "falta de desconsideración" por sus declaraciones machistas sobre las mujeres y la custodia compartida.

Se refiere el CGPJ a las afirmaciones que hizo Maman Benchimol, juez que lleva el caso del exDAO acusado de una presunta agresión sexual, en un acto organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid el pasado febrero. En aquel evento, el juez dijo cosas como que hay madres que "lavan el coco" a sus hijos para ponerlos en contra de los padres, o que "la mujer es una enemiga acérrima de la custodia compartida" porque en esos casos el hombre no paga una pensión.

El juez, que ha dedicado la mitad de su carrera profesional a la violencia machista, también destacó todas las "ventajas" que, según él, se da a una mujer para interponer denuncias, y calificó de "idea en la cabeza" el rechazo de las víctimas de violencia machista a dejar a sus hijos con el maltratador.

"La madre (...) desconfía permanentemente del otro padre. Desconfia porque ella dice: 'Si a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar'. Entonces, como ella tiene esa idea en la cabeza, pues no se fía de él", dijo Maman Benchimol.

Cuando se conocieron estas manifestaciones, un centenar de organizaciones pidieron la apertura de una investigación contra el juez, al considerar que lo que dijo es "incompatible" con la imparcialidad judicial. Entre ellas se encontraba la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Se pidió archivar la diligencia

Ahora, la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado por mayoría ordenar al Promotor de la Acción Disciplinaria la incoación del expediente disciplinario, rechazando así la propuesta que hizo hace dos meses el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, de archivar la diligencia informativa.

El acuerdo ha sido aprobado con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló. Cuatro vocales han anunciado la formulación de voto particular.

El pasado mes de abril, el CGPJ acordó incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas sobre las declaraciones del juez y el promotor de la Acción Disciplinaria concluyó que no debía ser sancionado.

Consideró que las manifestaciones objeto de queja están amparadas por el derecho a la libertad de expresión y que no son constitutivas de ninguno de los tipos disciplinarios contenidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahora deberá abrirle expediente por una posible falta de desconsideración.

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