La jefa de BYD desvela conversaciones con la F1: "Es una oportunidad..."

Stella Li, vicepresidenta de BYD, anuncia la posible llegada de la marca china a la parrilla de la Fórmula 1.

Cadillac se convirtió en el undécimo equipo de la parrilla de la Fórmula 1. Y podrían llegar más. Porque en los últimos meses se ha hablado muchísimo de la marca china BYD y ahora su vicepresidenta, Stella Li, ha reconocido que sí se han producido reuniones y conversaciones.

En palabras que publica 'Soy Motor' este lunes, Stella Li detalla cómo fueron esas conversaciones: "Nos reunimos con Stefano Domenicali en Shanghái durante el Gran Premio de China. Mantenemos una relación cordial y estamos en contacto regularmente".

Ha reconocido que sí hay un debate interno en la marca sobre los beneficios que podría tener para ellos estar en la máxima competición de automovilismo del mundo: "Sí, lo estamos discutiendo. Es una verdadera oportunidad para probar nuestra tecnología".

"Me encanta la F1 porque se trata de pasión y cultura, y la gente sueña con pilotar en la Fórmula 1", dice la vicepresidenta de BYD .

Ya informó el medio 'Auto Motor und Sport' en el mes de marzo de la intención de BYD de aterrizar en la competición. En aquella información, sin embargo, se detalló que la marca china querría comprar un equipo de la parrilla y no entrar como la escudería número doce.