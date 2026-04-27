Los positivos comentarios de Márquez tras el test de Jerez: "No tenía ninguna duda de que Ducati..."

Marc Márquez, después de los test de Jerez de este lunes, se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado: "Creo que se han entendido muchas cosas".

Ducati tiene mucho que mejorar para alcanzar el nivel que ha logrado la Aprilia. Y este lunes ha dado el primer paso en los test que se han celebrado en Jerez. Lo ha dicho un Marc Márquez que se ha mostrado satisfecho con el trabajo y las pruebas que se han hecho en las motos.

Le ha dicho a 'Sky Sports' que ha sido una jornada en la que han "entendido muchas cosas": "Sobre todo con las novedades aerodinámicas".

"Pero también hemos estado trabajando en el chasis de la moto. Todos los pilotos hemos tenido el mismo comentario. Eso es positivo. Ahora, tenemos que valorar bien cuándo introducir esas piezas, sobre todo la aerodinámica, porque en tres semanas tenemos otro test en Barcelona", detalla un Marc que viene de un fin de semana complicado con su caída en la carrera del domingo.

Asegura que nunca ha dudado del trabajo que está haciendo Ducati: "No tenía ninguna duda de que Ducati trabaja los pequeños detalles. El año pasado teníamos una base por la que ganábamos todos; este año estamos más en dificultad, y estoy viendo todo el potencial que tienen".

¿Se verán mejoras a corto plazo? "Hay cosas de las que hemos probado que pueden ayudar ya inmediatamente, más grandes, más pequeñas", dice el piloto de Cervera.

Ducati no es la moto más rápida, pero está dando pasos en esa dirección. Aprilia sigue mandando en este inicio de mundial de MotoGP con un Marco Bezzecchi que sigue líder después de Jerez.