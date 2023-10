Max Verstappen ha madurado. Ha madurado mucho. Desde aquel chaval que debutó en Toro Rosso al que ya es tricampeón del mundo de F1 con Red Bull. Desde esas primeras carreras en la marca de las bebidas energéticas a ahora. Ha mejorado. Ha controlado ese a veces excesivo entusiasmo y ha hallado la paz y la calma sabiéndose el mejor piloto con el mejor coche posible.

Y se ha ganado, con sus victorias, el respeto de su escudería. De toda su escudería. Por sus logros y sus méritos, y también por su lealtad a la marca en momentos en los que las cosas no iban como van ahora. Sí, ahora es así, pero no siempre ha resultado ser como es actualmente.

Porque en EEUU, en su primera vez en Austin como piloto de Red Bull, cometió uno de esos errores de los que se aprende. Uno que, en su día, provocó la ira del mismísimo Helmut Marko. Y cuando el doctor Marko se cabrea...

"Cuando mi ingeniero me dice eso..."

Así lo ha recordado Verstappen en la previa de la prueba norteamericana en declaraciones que recogen en 'Caranddriver'.

"Creo que estaba quinto, y me estaba acercando a los pilotos de delante. Mi ingeniero me dijo que empujara, y cuando me dice eso lo que significa es que tengo que parar en boxes pronto", cuenta.

Y prosigue: "Así que al final de esa vuelta entré en el pit lane... pero me di cuenta rápido. ¿Qué he hecho?"

"Grité por radio que estaba en boxes"

"Grité por radio que estaba haciendo una parada, y vi a todos los mecánicos corriendo. Fue un momento vergonzoso", dice el ya tricampeón del mundo.

Sí, básicamente entró a cambiar neumáticos sin tener que hacerlo y con su equipo sin preparar. Eso es algo que a Helmut Marko no le hizo ninguna gracia.

"Marko estaba muy cabreado..."

"Estaba muy cabreado conmigo tras la carrera. Pero qué puedes decir. Solo que cometí un error, es todo lo que puedes hacer", insiste.

Y sentencia: "Todos fallamos, y Marko valora que seas capaz de admitir tus errores".